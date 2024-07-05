Результаты двух опросов во Франции прогнозируют, что "Национальное объединение" и его союзники станут лидирующей политической силой Франции, но абсолютного большинства не получат. Пишет УНН со ссылкой на BFM TV.

За 48 часов до второго тура парламентских выборов "Национальное объединение" может получить относительное большинство в Национальном собрании и стать ведущей политической силой в Бурбонском дворце, согласно опросу, проведенному Институтом Элабе для BFMTV и La Tribune Dimanche.

Отмечается, что "Национальное объединение" и его союзники могут получить от 200 до 230 мест по сравнению с 89 местами до роспуска.

Новый народный фронт и кандидаты, имеющие название "Ненадежные водолазы", могут получить от 165 до 190 мест.

Тем временем президентский лагерь Эмануэля Макрона несет потери, получив от 120 до 140 мест. Значительно отстают республиканцы и другие правые кандидаты, они получают от 35 до 50 мест в Национальной ассамблее.

Дополнение

Сама же Марин Ле Пен, как пишет Bloomberg, отвергает такие прогнозы и предупреждает о "трясине", если она не получит мандат на управление.

"У нас есть серьезные шансы получить абсолютное большинство. Если никто не получит абсолютного большинства, а мы единственные, кто может, ни один законопроект не будет принят. Поэтому я говорю о трясине", - сказала Ле Пен.

Она предупредила, что "страна остановится", пока президент Эммануэль Макрон не сможет по закону снова распустить парламент.

Напомним

Ультраправые партии во Франции продолжают использовать искусственный интеллект для создания контента, поддерживающего их идеологические цели, в частности в кампании "Европа без них".