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"Обнародовали версию оккупантов": Арестович скорректировал сообщение о возвращении тела бойца

Киев • УНН

 • 13633 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе принесла извинения и откорректировала версию сообщения о возвращении Украине тела бойца Вооруженных сил, который скончался на неподконтрольной правительству территории. Об этом украинская делегация пишет в Telegram-канале, приводя слова советника по информационной политике делегации Алексея Арестовича, передает УНН.

"Обнародовали версию оккупантов": Арестович скорректировал сообщение о возвращении тела бойца

"Прошу прощения за дезинформацию общества. Вчера на странице делегации было обнародовано сообщение о возвращении украинской стороне тела одного из наших военнослужащих, который по неизвестным пока обстоятельствам оказался на временно неподконтрольной правительству Украины территории и погиб там", - написал Арестович.

Напомним, накануне украинская делегация обнародовала сообщение о возвращении тела военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ.

"Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично (!) (ерепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщение для СМИ) и фактически обнародовал версию оккупантов", - заявил советник украинской делегации.

По его словам, официальное заявление делегации выглядит следующим образом:

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарного подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который 14.12.20 по неустановленным обстоятельствам попал на временно подконтрольную территорию. Причины его смерти установит следствие".

Как сообщал УНН, как указал один из представителей украинской стороны на переговорах в ТКГ, на заседании Трехсторонней контактной группы в среду впервые произошел скандал "с использованием грязной нецензурной брани", причем представитель ОБСЕ Хайди Грау "не заметила этого факта".

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