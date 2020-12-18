"Оприлюднили версію окупантів": Арестович скоригував повідомлення про повернення тіла бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Українська делегація у Тристоронній контактній групі принесла вибачення та відкоригувала версію повідомлення щодо повернення Україні тіла бійця Збройних сил, який помер на непідконтрольній уряду території. Про це українська делегація пише у Telegram-каналі, наводячи слова радника з інформаційної політики делегації Олексія Арестовича, передає УНН.
“Прошу вибачення за дезінформацію суспільства. Вчора на сторінці делегації було оприлюднено повідомлення про повернення українській стороні тіла одного з наших військовослужбовців, який за невідомих поки обставин опинився на тимчасово непідконтрольній уряду України території та загинув там”, — написав Арестович.
Нагадаємо, напередодні українська делегація оприлюднила повідомлення про повернення тіла військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ.
“Дане повідомлення стало технічною помилкою, відповідальність за яку несу я особисто (!) (переплутав версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні, та повідомлення для ЗМІ) і фактично оприлюднив версію окупантів”, — заявив радник української делегації.
З його слів, офіційна заява делегації виглядає наступним чином:
“Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який 14.12.20 за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію. Причини його смерті встановить слідство”.
Як повідомляв УНН, як вказав один із представників української сторони на переговорах у ТКГ, на засіданні Тристоронньої контактної групи у середу вперше відбувся скандал “з використанням брудної нецензурної лайки”, причому представник ОБСЄ Хайді Грау “не помітила цього факту”.