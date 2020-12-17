Представник України: у ТКГ трапився скандал із використанням "брудної лайки", в ОБСЄ - проігнорували

"Вчора на ТКГ трапився черговий скандал. Причому вперше - з використанням брудної нецензурної лайки... Почалося з того, що маріонетки РФ з ОРДЛОУ занадто активно почали заявляти про те, що саме вони, а не Росія, є стороною конфлікту, стороною переговорів і навіть членом ТКГ. При цьому, вони зверталися до Першого Президента України з провокативними запитаннями і вимагали відповіді, чи представляє він на переговорах державу або себе особисто. Щоб позбавити Леоніда Макаровича від необхідності опускатися до їх рівня, я запропонував відповісти замість нього", - пише Гармаш.

За його словами, Кравчук після цього делегував йому можливість аргументувати позицію делегації щодо поставлених запитань.

"Щоб припинити їх маніпуляції, я, всього-навсього, почав цитувати витяги з "мінських документів", де чітко зазначено, хто є членами ТКГ, стороною конфлікту і стороною переговорів... Але у відповідь люди, які отримують зарплату у російських рублях, стали навперебій кричати "хто він такий?" і практично закрикувати мій виступ. Ось під час цього хаосу, якийсь пан Ніканоров, брат "міністра" Ніканорової, а, за сумісництвом, виявляється, цілий "глава адміністрації глави "ДНР" (у них прям сімейний підряд з обслуговування Пушиліна), зі спотвореним від люті обличчям... назвав мене брудним словом, вживати яке чесна людина може лише тоді, коли вона або свічку тримала, або сама брала участь у моєму гріхопадінні", - зауважив журналіст.

При цьому, повідомив він, спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау "намагалася не дати члену української делегації можливості говорити".

"Мені довелося переконувати її, що глава української делегації має право делегувати своє слово, кому він вважатиме за потрібне. А потім, коли почався хаос, влаштований моїми фанатами в Донецьку і Луганську, вона, замість того, щоб закликати їх до порядку, не дала можливості члену української делегації закінчити свій виступ. Але ще гірше, що ОБСЄ не помітила факту прямої образи члена української делегації з боку нелегітимного учасника переговорів. Принаймні, ніякої реакції не було", - пише представник української делегації.

Він заявив, що розцінює це як "спробу ОБСЄ усунути з процесу обговорення моделі майбутнього Донбасу півтора мільйона переселенців, і створення, таким чином, грунту для конфлікту у майбутньому між переселенцями і людьми, мізки яких сьогодні щодня промиваються російською пропагандою".

Гармаш також сподівається, що після зазначеного інциденту піде відповідна реакція з боку МЗС України у вигляді нот МЗС РФ і ОБСЄ, а так само чекає вибачень від ОБСЄ.

"В іншому випадку я скористаюсь прецедентом і теж відмовлюся від правила використання на переговорах тільки "мінської лексики", - пообіцяв він.

Як повідомляв УНН, напередодні у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій, яке проігнорував представник президента РФ Борис Гризлов. Зате глава української делегації Леонід Кравчук скористався нагодою нагадати про "План спільних кроків".