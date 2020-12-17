Представитель Украины: в ТКГ случился скандал с использованием "грязной брани", в ОБСЕ - проигнорировали

"Вчера на ТКГ случился очередной скандал. Причем впервые - с использованием грязной нецензурной брани… Началось с того, что марионетки РФ из ОРДЛОУ, слишком активно начали заявлять о том, что именно они, а не Россия, являются стороной конфликта, стороной переговоров и даже членом ТКГ. При этом, они обращались к Первому Президенту Украины с провокативными вопросами и требовали ответа, представляет ли он на переговорах государство или себя лично. Чтоб избавить Леонида Макаровича от необходимости опускаться до их уровня, я предложил ответить вместо него", - пишет Гармаш.

По его словам, Кравчук после этого делегировал ему возможность аргументировать позицию делегации относительно заданных вопросов.

"Чтоб прекратить их манипуляции, я, всего-навсего, начал цитировать выдержки из "минских документов", где четко обозначено, кто является членами ТКГ, стороной конфликта и стороной переговоров… Но в ответ люди, получающие зарплату в российских рублях, стали наперебой орать "кто он такой?" и практически закрикивать мое выступление. Вот в ходе этого хаоса, некий господин Никаноров, брат "министра" Никаноровой, а, по совместительству, оказывается, целый "глава администрации главы "ДНР" (у них прям семейный подряд по обслуживанию Пушилина), с искаженным от злости лицом назвал меня грязным словом, употреблять которое честный человек может только если он либо свечку держал, либо сам принимал участие в моем грехопадении", - заметил журналист.

При этом, сообщил он, специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау "пыталась не дать члену украинской делегации возможности говорить".

"Мне пришлось убеждать ее, что глава украинской делегации вправе делегировать свое слово, кому он посчитает нужным. А затем, когда начался хаос, устроенный моими фанатами в Донецке и Луганске, она, вместо того, чтоб призвать их к порядку, не дала возможности члену украинской делегации закончить свое выступление.

Но еще хуже, что ОБСЕ не заметила факта прямого оскорбления члена украинской делегации со стороны нелегитимного участника переговоров. По крайней мере, никакой реакции не последовало", - пишет представитель украинской делегации.

Он заявил, что расценивает это как "попытку ОБСЕ устранить из процесса обсуждения модели будущего Донбасса полтора миллиона переселенцев, и создание таким образом почвы для конфликта в будущем между переселенцами и людьми, мозги которых сегодня ежедневно промываются российской пропагандой".

Гармаш также надеется, что после указанного инцидента последует соответствующая реакция со стороны МИДа Украины в виде нот МИДу РФ и ОБСЕ, а также ждет извинений от ОБСЕ.

"В противном случае я воспользуюсь прецедентом и тоже откажусь от правила использования на переговорах только "минской лексики", - пообещал он.

Как сообщал УНН, накануне в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций, которое проигнорировал представитель президента РФ Борис Грызлов. Зато глава украинской делегации Леонид Кравчук воспользовался случаем напомнить о "Плане совместных шагов".