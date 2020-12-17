Бойовики повернули Україні тіло бійця, загиблого в ОРДЛО
Київ • УНН
КІЇВ. 17 грудня. УНН. Українській стороні сьогодні повернули тіло військовослужбовця Збройних сил, який, за попередніми даними, 14 грудня у стані алкогольного сп’яніння здійснив самовільний перехід на бік противника та помер від інтоксикації. Про це інформує пресслужба української делегації у ТКГ, передає УНН.
“Сьогодні, завдяки відповідним діям гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який, за попередніми даними, 14.12.20, перебуваючи у стані сп’яніння, здійснив самовільний перехід на бік противника (без зброї), та помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації”, - повідомили в пресслужбі.
Українська делегація висловила вдячність міжнародним посередникам та групі "Евакуація 200" за допомогу у поверненні тіла військовослужбовця, а також співчуття рідним та близьким померлого.
Нагадаємо, напередодні українська сторона під час засідання ТКГ на рівні голів делегацій заявила, що продовжує наполягати і зокрема на звільненні утримуваних осіб, розблокуванні російською стороною роботи КПВВ та безперешкодному доступу МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.
Як повідомляв УНН, 16 грудня в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні голів делегацій, яке проігнорував представник Президента РФ Борис Гризлов. Натомість глава української делегації Леонід Кравчук скористався нагодою нагадати про “План спільних кроків”.