Боевики вернули Украине тело бойца, погибшего в ОРДЛО
Киев • УНН
КИИВ. 17 декабря. УНН. Украинской стороне сегодня вернули тело военнослужащего Вооруженных сил, который, по предварительным данным, 14 декабря в состоянии алкогольного опьянения совершил самовольный переход на сторону противника и умер от алкогольной или наркотической интоксикации. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает УНН.
"Сегодня, благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, по предварительным данным, 14.12.20, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации", - сообщили в пресс-службе.
Украинская делегация выразила благодарность международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела военнослужащего, а также соболезнования родным и близким умершего.
Напомним, накануне украинская сторона во время заседания ТКГ на уровне глав делегаций заявила, что продолжает настаивать в частности на освобождении удерживаемых лиц, разблокировании российской стороной работы КПВВ и беспрепятственном доступе МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.
Как сообщал УНН, 16 декабря в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций, которое проигнорировал представитель Президента РФ Борис Грызлов. При этом глава украинской делегации Леонид Кравчук воспользовался случаем напомнить о "Плане совместных шагов".