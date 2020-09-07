Обнародовано видео похищения соратницы Тихановской в центре Минска
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Пресс-служба Координационного совета опубликовала видео, на котором якобы фиксируется момент похищения соратницы оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена президиума координационного совета оппозиции в Беларуси Марии Колесниковой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Euroradio.
Так, на видео можно увидеть, как в центре Минска в темный микроавтобус сажают Марию Колесникову и везут в неизвестном направлении.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что похищение трех членов Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного Совета и запугать оппозицию.
Как сообщалось, соратницу оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена президиума координационного совета оппозиции в Беларуси Марию Колесникову неизвестные посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении на глазах у очевидцев в центре Минска.
Напомним, Колесникова сказала, что Лукашенко нарушил закон Беларуси, обращаясь за помощью к Путину.