Оприлюднено відео викрадення соратниці Тіхановської у центрі Мінська
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Пресслужба Координаційної ради опублікувала відео, на якому нібито фіксується момент викрадення соратниці опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, члена президії координаційної ради опозиції в Білорусі Марії Колеснікової. Про це УНН повідомляє з посиланням на Euroradio.
Так, на відео можна побачити, як в центрі Мінська до темного мікроавтобуса садять Марію Колесникову та везуть у невідомому напрямку.
Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що викрадення трьох членів Координаційної ради опозиції Марії Колесникової, Антона Роднєнкова та Івана Кравцова - це спроба зірвати роботу Координаційної Ради та залякати опозицію.
Як повідомлялося, соратницю опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, члена президії координаційної ради опозиції в Білорусі Марію Колеснікову невідомі посадили в мікроавтобус з написом "Связь" і відвезли в невідомому напрямку на очах у очевидців в центрі Мінська.
Нагадаємо, Колеснікова сказала, що Лукашенко порушив закон Білорусі, звертаючись за допомогою до Путіна.