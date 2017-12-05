Обнародованы результаты вскрытия солиста Linkin Park
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В результате вскрытия тела вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, который покончил с собой в июле 2017 года, в организме музыканта были обнаружены алкоголь и наркотические вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.
Токсикологическая экспертиза установила наличие в крови у музыканта MDMA (экстази).
Как рассказала вдова музыканта, в прошлом он страдал от депрессии. По ее словам, он пытался покончить с собой и раньше - в 2006 году.
Напомним, музыкант Честер Беннингтон, певец группы Linkin Park, покончил с собой в собственном доме в Лос-Анджелесе.