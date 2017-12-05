Оприлюднено результати розтину соліста Linkin Park
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У результаті розтину тіла вокаліста групи Linkin Park Честера Беннінгтона, який покінчив з собою в липні 2017 року, в організмі музиканта були виявлені алкоголь і наркотичні речовини. Про це повідомляє УНН з посиланням на TMZ.
Токсикологічна експертиза встановила наявність у крові у музиканта MDMA (екстазі).
Як розповіла вдова музиканта, в минулому він страждав від депресії. За її словами, він намагався накласти на себе руки і раніше - в 2006 році.
Нагадаємо, музикант Честер Беннінгтон, співак групи Linkin Park, наклав на себе руки у власному будинку в Лос-Анджелесі.