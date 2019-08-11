Обнародован рейтинг крупнейших загрязнителей воды
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Госводагентство обнародовало топ-100 крупнейших предприятий-загрязнителей за 2018 год, передает УНН со ссылкой на пресс-службу органа.
"В перечень загрязнителей вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водные объекты сточные воды без очистки или после очистных сооружений и качество которых не соответствует установленным в разрешениях на специальное водопользование предельно допустимых сбросов. Данные по сбросу загрязненных сточных вод передаются для соответствующего реагирования Госэкоинспекции и Минприроды", - говорится в сообщении.
Возглавили антирейтинг загрязнителей ЧАО "АК "Киевводоканал", ЧАО "Меткомбинат "Азовсталь", ОАО "Днепровский меткомбинат" (г. Каменское), ОАО "Запорожсталь", КП "Днипроводоканал", ООО ПКФ "Найс" (г. Днепр), ДМКП "Львовводоканал", МКП "Николаевводоканал", Филиал ПРУВОКС ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", КП "Черниговводоканал".
Общее количество предприятий, которые сбрасывают загрязненные сточные воды, - 539, общий объем сброса загрязненных сточных вод - 952 млн куб. м (из них 918,6 млн куб. м. сбрасывают предприятия, вошедшие в рейтинг).
Почти две трети предприятий, вошедших в антирейтинг, расположены на территории 5 областей: Днепропетровская - 24; Донецкая - 19; Львовская - 7, Харьковская - 7, Луганская - 6.
Больше всего предприятий-загрязнителей относятся к коммунальной отрасли - 74, промышленности - 18 (из них крупнейшие – предприятия черной металлургии - 6).
Как указано, єтот перечень сформирован на основании данных государственного учета водопользования по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об использовании воды в 2018 году
Напомним, степень загрязнения водоемов Северодонецка существенно превышает нормы.