Ступінь забруднення водойм Сєвєродонецька суттєво перевищує норми

Лабораторне дослідження всіх відкритих водоймищ у місті проводили 23 липня 2019 року. За результатами досліджень виявили, що ступінь забруднення води озера Чисте в 14 разів вище допустимого рівня, озера Паркове в 5,7 разів вище, озера Кривеньке в 5,6 разів вище, озера Клішня в 4 рази вище. А ступінь забруднення річки Борова в 19 разів вище допустимого рівня.

“Показник свіжого фекального забруднення перевищує допустимі величини в озері Чисте — в 6,2 рази, в озері Паркове — в 2 рази, в р.Борова — в 6,2 рази, в озері Клішня — в 2,3 рази. Показник вірусного забруднення в озері Чисте перевищує допустимі величини в 5 разів, в озері Клішня — в 4 рази”, — повідомили на сайті.

Нагадаємо, суд зупинив виробництво ТОВ “Понінківська картонно-паперова фабрика Україна”, яка тривалий час забруднювала своїми скидами річки в Хмельницькій і Житомирській областях.