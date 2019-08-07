Степень загрязнения водоемов Северодонецка существенно превышает нормы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. По данным ГУ "Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины" вода в городе Северодонецк не соответствует требованиям нормативов по микробиологическим показателям. Об этом сообщили на сайте городского совета Северодонецка, пишет УНН.
Лабораторное исследование всех открытых водоемов в городе проводили 23 июля 2019 года. По результатам исследований обнаружили, что степень загрязнения воды озера Чистое в 14 раз выше допустимого уровня, озера Парковое в 5,7 раз выше, озера Кривенькое в 5,6 раз выше, озера Клешня в 4 раза выше. А степень загрязнения реки Боровая в 19 раз выше допустимого уровня.
“Показатель свежего фекального загрязнения превышает допустимые величины в озере Чистое — в 6,2 раза, в озере Парковое — в 2 раза, в р.Борова — в 6,2 раза, в озере Клешня — в 2,3 раза. Показатель вирусного загрязнения в озере Чистое превышает допустимые величины в 5 раз, в озере Клешня — в 4 раза”, — сообщили на сайте.
Напомним, суд остановил производство ООО “Понинковская картонно-бумажная фабрика Украина”, долгое время загрязняла своими сбросами реки в Хмельницкой и Житомирской областях.