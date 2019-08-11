Оприлюднено рейтинг найбільших забруднювачів води
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Держводагентство оприлюднило топ-100 найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік, передає УНН із посиланням на пресслужбу органу.
"До переліку забруднювачів увійшли підприємства, які скидають у природні водні об’єкти стічні води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам. Дані щодо скидання забруднених стічних вод передаються для відповідного реагування Держекоінспекції та Мінприроди", - йдеться в повідомлені.
Очолили антирейтинг забруднювачів ПрАТ "АК "Київводоканал", ПрАТ "Меткомбiнат "Азовсталь", ПАТ "Днiпровський меткомбінат"" (м. Кам'янське), ПАТ "Запорiжсталь", КП "Днiпроводоканал", ТОВ ВКФ "Найс" (м. Днiпро), ДМКП "Львiвводоканал", МКП "Миколаївводоканал", фiлiя ПРУВОКС ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля", КП "Чернiгiвводоканал".
Загальна кількість підприємств, що скидають забрудненні стічні води, – 539, загальний обсяг скиду забруднених стічних вод - 952 млн куб. м (із них 918,6 млн куб. м. скидають підприємства, що увійшли до рейтингу).
Майже дві третини підприємств, що увійшли до антирейтингу, розташовані на території 5 областей: Дніпропетровська – 24; Донецька – 19; Львівська – 7, Харківська – 7, Луганська - 6.
Найбільше підприємств-забруднювачів належать до комунальної галузі – 74, промисловості – 18 (з них найбільші – підприємства чорної металургії - 6).
Як вказано, перелік сформований на підставі даних державного обліку водокористування за результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про використання води у 2018 році
Нагадаємо, ступінь забруднення водойм Сєвєродонецька суттєво перевищує норми.