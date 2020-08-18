Обнародован проект программы экономического и социального развития Киева до 2023 года: детали

"Основными стратегическими целями на ближайшие три года для развития столицы проектом программы определено повышение уровня конкурентоспособности экономики города Киева, повышение комфорта жизни жителей столицы, сохранение исторической самобытности и развитие культуры в городе", - говорится в сообщении.

Так, согласно документу, бюджетно-финансовая политика города Киева остается неизменной и будет заключаться в формировании стабильной доходной базы для финансирования жизнеобеспечивающих сфер города и приоритетных направлений социально-экономического развития.

Также проект программы на 2021-2023 годы предусматривает развитие Киева как города, открытого для бизнеса и инвестиций, стимулирует инновации и поддерживает конкурентную среду. В частности, предусмотрено стимулирование развития инновационно-ориентированных промышленных предприятий, содействие сотрудничеству научных учреждений с реальным сектором экономики города и продвижение промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках. До 2023 года удельный вес предприятий, занимающихся инновациями, должен вырасти до 21,9%. Ожидается также рост доходов бюджета Киева от налогов, уплаченных промышленными предприятиями города.

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Вместе с тем, экспорт столичных товаров в расчете на одного человека постепенно будет расти с 4139,3 долларов США в 2021 году до 4501,9 долларов США в 2023 году.

До 2023 года в столице ожидается увеличение количества работников, занятых на малых предприятиях до 23%, увеличение доли малого и среднего бизнеса в объеме реализованных товаров и услуг, а также поступлений единого налога от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в бюджет города Киева.

"С целью ускорения темпов восстановления экономики Киева после карантина, связанными с объявлением чрезвычайной ситуации в результате распространения на территории Украины коронавирусной инфекции COVID-19, проект программы развития на 2021-2023 годы предусматривает разработку дерегуляционных инициатив для предпринимательства, активное привлечение бизнеса к обсуждению проектов регуляторных актов Киевского городского совета и КГГА, повышение доступности и качества услуг городских органов власти для бизнеса, содействие развитию инновационного предпринимательства, развитие потребительского рынка и оказание финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Киеве", - сообщают в администрации.

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Документом также предусмотрены меры, способствующие повышению уровня занятости населения. В частности, от их реализации ожидается уменьшение доли безработной молодежи, сокращение срока по трудоустройству зарегистрированных безработных и увеличение численности принятых на новые рабочие места во всех секторах экономики города. Уровень официальной среднемесячной заработной платы в Киеве в расчете на одного штатного работника увеличиваться с 18,2 тыс. грн в 2021 году до 22,9 тыс. грн в 2023 году.

Проектом программы 2021-2023 годов также запланированы мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей жителей Киева в жилищно-коммунальных услугах европейского качества, а также превращение столицы в комфортный и безопасный для передвижения и проживания город.

Запланированы также меры по улучшению экологического благополучия, повышение социальной защищенности населения, обеспечение качественной и доступной медицины, высокого уровня образовательных услуг и сохранения объектов культурного наследия города Киева.

Подробнее с проектом программы можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в УНН сообщалось, что размещение деловых и офисных бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов, объектов финансовой и банковской сферы, выставочно-ярмарочной инфраструктуры преимущественно будет осуществляться на Левобережье и в отдаленных районах Правобережья. Это, как сообщили в коммунальной организации "Киевгенплан", предусмотрено в проекте Генерального плана города Киева.