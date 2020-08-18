Обнародован проект программы экономического и социального развития Киева до 2023 года: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Обнародован проект программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы. Документ определяет основные задачи и мероприятия развития столицы на среднесрочную перспективу до 2023 года, направленные на достижение основных стратегических целей и целевых показателей стратегии развития города Киева до 2025 года. Об этом сообщили в департаменте экономики и инвестиций КГГА, передает УНН.
"Основными стратегическими целями на ближайшие три года для развития столицы проектом программы определено повышение уровня конкурентоспособности экономики города Киева, повышение комфорта жизни жителей столицы, сохранение исторической самобытности и развитие культуры в городе", - говорится в сообщении.
Так, согласно документу, бюджетно-финансовая политика города Киева остается неизменной и будет заключаться в формировании стабильной доходной базы для финансирования жизнеобеспечивающих сфер города и приоритетных направлений социально-экономического развития.
Также проект программы на 2021-2023 годы предусматривает развитие Киева как города, открытого для бизнеса и инвестиций, стимулирует инновации и поддерживает конкурентную среду. В частности, предусмотрено стимулирование развития инновационно-ориентированных промышленных предприятий, содействие сотрудничеству научных учреждений с реальным сектором экономики города и продвижение промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках. До 2023 года удельный вес предприятий, занимающихся инновациями, должен вырасти до 21,9%. Ожидается также рост доходов бюджета Киева от налогов, уплаченных промышленными предприятиями города.
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Вместе с тем, экспорт столичных товаров в расчете на одного человека постепенно будет расти с 4139,3 долларов США в 2021 году до 4501,9 долларов США в 2023 году.
До 2023 года в столице ожидается увеличение количества работников, занятых на малых предприятиях до 23%, увеличение доли малого и среднего бизнеса в объеме реализованных товаров и услуг, а также поступлений единого налога от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в бюджет города Киева.
"С целью ускорения темпов восстановления экономики Киева после карантина, связанными с объявлением чрезвычайной ситуации в результате распространения на территории Украины коронавирусной инфекции COVID-19, проект программы развития на 2021-2023 годы предусматривает разработку дерегуляционных инициатив для предпринимательства, активное привлечение бизнеса к обсуждению проектов регуляторных актов Киевского городского совета и КГГА, повышение доступности и качества услуг городских органов власти для бизнеса, содействие развитию инновационного предпринимательства, развитие потребительского рынка и оказание финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Киеве", - сообщают в администрации.
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Документом также предусмотрены меры, способствующие повышению уровня занятости населения. В частности, от их реализации ожидается уменьшение доли безработной молодежи, сокращение срока по трудоустройству зарегистрированных безработных и увеличение численности принятых на новые рабочие места во всех секторах экономики города. Уровень официальной среднемесячной заработной платы в Киеве в расчете на одного штатного работника увеличиваться с 18,2 тыс. грн в 2021 году до 22,9 тыс. грн в 2023 году.
Проектом программы 2021-2023 годов также запланированы мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей жителей Киева в жилищно-коммунальных услугах европейского качества, а также превращение столицы в комфортный и безопасный для передвижения и проживания город.
Запланированы также меры по улучшению экологического благополучия, повышение социальной защищенности населения, обеспечение качественной и доступной медицины, высокого уровня образовательных услуг и сохранения объектов культурного наследия города Киева.
Подробнее с проектом программы можно ознакомиться по ссылке.
Ранее в УНН сообщалось, что размещение деловых и офисных бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов, объектов финансовой и банковской сферы, выставочно-ярмарочной инфраструктуры преимущественно будет осуществляться на Левобережье и в отдаленных районах Правобережья. Это, как сообщили в коммунальной организации "Киевгенплан", предусмотрено в проекте Генерального плана города Киева.