Генплан Києва: стали відомі деталі проектних пропозицій щодо розвитку околиць міста

"На сьогодні у Києві існує потреба у розширенні ринкової інфраструктури та площ комерційної нерухомості. Планується збільшити площі сучасних логістичних центрів до 2,5-3,5 млн квадратних метрів шляхом формування територій складських комплексів, які розташовуватимуться на основних напрямках в’їздів до міста у приміській зоні. У результаті в Києві повинні сформуватися підприємницькі екосистеми, базовими елементами яких є сприятливе бізнес-середовище та інвестиційний клімат, учасники, котрі взаємодіють один з одним, та підприємницька культура", – пояснив начальник КО "Київгенплан" Сергій Броневицький.

Повідомляється, що до 2040 року, за розрахунками розробників проекту Генплану столиці, на малих підприємствах працюватиме близько 45% від загальної чисельності зайнятого населення у Києві; кількість малих підприємств збільшиться у 1,8 рази та досягне 400 одиниць на 10 тис. населення. Мале та середнє підприємництво мають зміцнити свої позиції не тільки у традиційних для них секторах (торгівля, транспорт), але і у високотехнологічній індустрії та сфері інновацій.

Раніше в УНН повідомлялося, що матеріали проекту нового Генерального плану міста Києва були передані замовнику – департаменту містобудування та архітектури КМДА. Наразі закінчується підготовка Історико-архітектурного опорного плану, який передано до Міністерства культури та інформаційної політики України для розгляду та погодження.