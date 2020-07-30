Підготовка генплану Києва завершується - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Матеріали проекту нового Генерального плану міста Києва були передані замовнику – департаменту містобудування та архітектури КМДА. Наразі закінчується підготовка Історико-архітектурного опорного плану, який передано до Міністерства культури та інформаційної політики України для розгляду та погодження. Про це повідомили у комунальній організації "Київгенплан", передає УНН із посиланням на КМДА.
"Проект складається із 17 томів текстових та графічних матеріалів і брошури "Основні положення", – зазначив начальник КО "Київгенплан" Сергій Броневицький. – У зв’язку із значним обсягом проекту та з метою попереднього ознайомлення громадськості Києва із планувальними рішеннями, основні текстові та графічні матеріали розміщено на сайті розробника КО "Київгенплан".
Він зазначив, що цей захід дав дуже позитивні результати. Отримано близько 200 пропозицій та зауважень стосовно уточнення функціонального призначення окремих земельних ділянок, коригування розміщення буферних лісопарків, зелених зон відпочинку, трасування транспортних магістралей. З урахуванням наданих пропозицій та зауважень здійснюється коригування проектних матеріалів.
За словами Броневицького, після завершення карантину будуть оголошені офіційні громадські слухання, які триватимуть не менше одного місяця, із проведенням публічних заходів, залученням до обговорення широких верств мешканців міста. У разі виникнення спірних питань, їх буде розглядати узгоджувальна комісія. Проект Генерального плану міста Києва буде розглянуто на архітектурно-містобудівній раді при Департаменті містобудування та архітектури. Для проведення розгляду будуть отримані висновки профільних департаментів та служб КМДА.
Повідомляється, що у разі отримання зауважень, проектні матеріали будуть доопрацьовуватися. Після цього замовник направить проект Генерального плану міста Києва для проведення експертизи містобудівної документації в установленому порядку.
"Експертиза проекту такого великого міста як Київ триватиме не менше місяця. І лише після усіх зазначених тривалих процедур, які вимагаються згідно із законодавством, та отримання експертного звіту проект буде поданий на розгляд Київради", – додав Броневицький.
Раніше в УНН повідомлялося, що згідно з Генпланом, центральні райони Києва планують додатково озеленити.