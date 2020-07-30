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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 78929 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105153 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110049 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:46 • 138548 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112322 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 134035 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102539 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102662 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104917 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102216 просмотра

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Подготовка генплана Киева завершается - КГГА

Подготовка генплана Киева завершается - КГГА

Киев  •  УНН

 • 38824 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Материалы проекта нового Генерального плана города Киева были переданы заказчику - департаменту градостроительства и архитектуры КГГА. Сейчас заканчивается подготовка Историко-архитектурного опорного плана, который передан в Министерство культуры и информационной политики Украины для рассмотрения и согласования. Об этом сообщили в коммунальной организации "Киевгенплан", передает УНН со ссылкой на КГГА.

"Проект состоит из 17 томов текстовых и графических материалов и брошюры "Основные положения", - отметил начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий. - В связи со значительным объемом проекта и с целью предварительного ознакомления общественности Киева с планировочными решениями, основные текстовые и графические материалы размещены на сайте разработчика КО "Киевгенплан".

Он отметил, что это мероприятие дало очень положительные результаты. Получено около 200 предложений и замечаний относительно уточнения функционального назначения отдельных земельных участков, корректировки размещения буферных лесопарков, зеленых зон отдыха, трассировка транспортных магистралей. С учетом предоставленных предложений и замечаний осуществляется корректировка проектных материалов.

По словам Броневицкого, после завершения карантина будут объявлены официальные общественные слушания, которые продлятся не менее одного месяца, с проведением публичных мероприятий, привлечением к обсуждению широких слоев жителей города. В случае возникновения спорных вопросов, они будут рассматриваться согласительной комиссией. Проект Генерального плана города Киева будет рассмотрен на архитектурно-градостроительном совете при Департаменте градостроительства и архитектуры. Для проведения разбирательства будут получены заключения профильных департаментов и служб КГГА.

Сообщается, что в случае получения замечаний, проектные материалы будут дорабатываться. После этого заказчик направит проект Генерального плана города Киева для проведения экспертизы градостроительной документации в установленном порядке.

"Экспертиза проекта такого большого города как Киев продлится не менее месяца. И только после всех указанных длительных процедур, которые требуются в соответствии с законодательством, и с получением экспертного отчета проект будет представлен на рассмотрение Киевсовета", - добавил Броневицкий.

Ранее в УНН сообщалось, что согласно Генплану, центральные районы Киева планируют дополнительно озеленить.

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