Генплан Киева: стали известны детали проектных предложений по развитию окраин города
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Размещение деловых и офисных бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов, объектов финансовой и банковской сферы, выставочно-ярмарочной инфраструктуры будут преимущественно осуществляться на Левобережье и в отдаленных районах Правобережья. Это, как сообщили в коммунальной организации "Киевгенплан", предусмотрено в проекте Генерального плана города Киева для обеспечения сбалансированности працезанятости и расселения, передает УНН.
"На сегодня в Киеве существует потребность в расширении рыночной инфраструктуры и площадей коммерческой недвижимости. Планируется увеличить площади современных логистических центров до 2,5-3,5 млн квадратных метров путем формирования территорий складских комплексов, которые будут располагаться на основных направлениях въездов в город в пригородной зоне. В результате в Киеве должны сформироваться предпринимательские экосистемы, базовыми элементами которых является благоприятная бизнес-среда и инвестиционный климат, участники, взаимодействующих друг с другом, и предпринимательская культура", - пояснил начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.
Сообщается, что к 2040 году, по расчетам разработчиков проекта Генплана столицы, на малых предприятиях будет работать около 45% от общей численности занятого населения в Киеве; количество малых предприятий увеличится в 1,8 раза и достигнет 400 единиц на 10 тыс. населения. Малое и среднее предпринимательство должны укрепить свои позиции не только в традиционных для них секторах (торговля, транспорт), но и в высокотехнологичной индустрии и сфере инноваций.
Ранее в УНН сообщалось, что материалы проекта нового Генерального плана города Киева были переданы заказчику - департаменту градостроительства и архитектуры КГГА. Сейчас заканчивается подготовка Историко-архитектурного опорного плана, который передан в Министерство культуры и информационной политики Украины для рассмотрения и согласования.