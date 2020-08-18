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Оприлюднено проект програми економічного та соціального розвитку Києва до 2023 року: деталі

Оприлюднено проект програми економічного та соціального розвитку Києва до 2023 року: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Оприлюднено проект програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки. Документ визначає основні завдання та заходи розвитку столиці на середньострокову перспективу до 2023 року, спрямовані на досягнення основних стратегічних цілей та цільових показників стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. Про це повідомили у департаменті економіки та інвестицій КМДА, передає УНН.

"Основними стратегічними цілями на найближчі три роки для розвитку столиці проектом програми визначено підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва, підвищення комфорту життя мешканців столиці, збереження історичної самобутності та розвиток культури в місті", - йдеться у повідомленні.

Так, згідно з документом, бюджетно-фінансова політика міста Києва залишатиметься незмінною та полягатиме у формуванні стабільної дохідної бази для фінансування життєзабезпечуючих сфер міста і пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку.

Також проект програми на 2021-2023 роки передбачає розвиток Києва як міста, відкритого для бізнесу та інвестицій, що стимулює інновації та підтримує конкурентне середовище. Зокрема, передбачено стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств, сприяння співробітництву наукових закладів з реальним сектором економіки міста та просування промислової продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. До 2023 року питома вага підприємств, що займаються інноваціями, має зрости до 21,9%. Очікується також зростання доходів бюджету Києва від податків, сплачених промисловими підприємствами міста.

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Разом з тим, експорт столичних товарів у розрахунку на одну особу поступово зростатиме з 4139,3 дол. США у 2021 році до 4501,9 дол. США у 2023 році.

До 2023 року у столиці очікується збільшення кількості працівників, зайнятих на малих підприємствах до 23%, збільшення частки малого та середнього бізнесу в обсязі реалізованих товарів та послуг, а також надходжень єдиного податку від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до бюджету міста Києва.

"З метою прискорення темпів відновлення економіки Києва після карантинних обмежень, пов’язаними із оголошенням надзвичайної ситуації внаслідок поширення на території України коронавірусної інфекції COVID-19, проектом програми розвитку на 2021-2023 роки передбачено розробку дерегуляційних ініціатив для підприємництва, активне залучення бізнесу до обговорення проектів регуляторних актів Київської міської ради та КМДА, підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу, сприяння розвитку інноваційного підприємництва, розвиток споживчого ринку та надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві", - повідомляють в адміністрації.

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Документом також передбачені заходи, що сприятимуть підвищенню рівня занятості населення. Зокрема, від їх реалізації очікується зменшення частки безробітної молоді, скорочення терміну з працевлаштування зареєстрованих безробітних та збільшення чисельності прийнятих на нові робочі місця у всіх секторах економіки міста. Рівень офіційної середньомісячної заробітної плати в місті Києві у розрахунку на одного штатного працівника збільшуватиметься з 18,2 тис. грн у 2021 році до 22,9 тис. грн у 2023 році.

Проектом Програми 2021-2023 також заплановані заходи, спрямовані на задоволення потреб мешканців Києва у житлово-комунальних послугах європейської якості, а також перетворення столиці на комфортне та безпечне для пересування і проживання місто.

Заплановані також заходи для поліпшення екологічного благополуччя, підвищення соціальної захищеності населення, забезпечення якісної і доступної медицини, високого рівня освітніх послуг та збереження об’єктів культурної спадщини міста Києва.

Детальніше з проектом програми можна ознайомитись за посиланням.

Раніше в УНН повідомлялося, що розміщення ділових і офісних бізнес-центрів, торгівельно-розважальних комплексів, об’єктів фінансової та банківської сфери, виставково-ярмаркової інфраструктури переважно здійснюватиметься на Лівобережжі та у віддалених районах Правобережжя. Це, як повідомили у комунальній організації "Київгенплан", передбачено у проекті Генерального плану міста Києва.

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