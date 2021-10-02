Оппозиционный депутат Грузии посетила арестованного Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Член оппозиционной партии “Единое национальное движение” Тина Бокучава посетила третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Новости Грузии”.
Детали
По ее словам, экс-президент заявил, что его увольнение и “освобождение Грузии” состоятся автоматически.
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“Его самопожертвование должен стать примером для каждого из нас, чтобы каждый гражданин Грузии пошел голосовать. Режим Иванишвили, который крайне напуган, я уверена, сделал бы любое предложение, чтобы помешать президенту Саакашвили находиться в Грузии, поскольку они знают, что президент Саакашвили вызовет переломные изменения в этой стране ”, - отметила Бокучава.
Ранее
Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии .
Михаил Саакашвили был признан виновным в избиении Валерия Гелашвили и Сандро Гиргвлиани в суде трех инстанций и приговорен к 6 годам лишения свободы, отмечают в прокуратуре Грузии.
Он объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила , что помилует своего предшественника.
Что было раньше
Саакашвили заявил, что 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власть же Грузии говорила, что в случае прилета — политику грозит тюрьма.
2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр — представитель правящей партии “Грузинская мечта” Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии “Единое национальное движение”. Ее основателем является Саакашвили.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.
Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.