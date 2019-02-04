ОПОРА выявила нарушения законодательства у Гриценко и Тимошенко

Сообщается, что билборды Юлии Тимошенко "Верю в Украину" и Анатолия Гриценко "Честных больше" не содержат выходных данных, что является нарушением законодательства о предвыборной агитации.

"Наблюдатель ОПОРЫ, при осмотре агитационных материалов кандидатов на пост Президента Украины в пределах города Черткова, также зафиксировал возможные нарушения ЗУ "О выборах Президента Украины".

Это касалось билборда и двух ситилайтов с надписью "Верю в Украину! Юлия Тимошенко 2019", а также двух рекламных щитов с призывом "Честных больше. Присоединяйся к команде Анатолия Гриценко". Размещенная на этих носителях печатная агитационная продукция не содержала выходных данных", - говорится в сообщении ОПОРЫ.

В то же время в своем общем отчете за первый месяц 2019 года наблюдатели фиксируют, что самыми большими нарушителями законодательства в этой части были Анатолий Гриценко и Андрей Садовый.

"В условиях официального старта избирательного процесса распространенным нарушением законодательства стало изготовление и распространение печатных материалов предвыборной агитации без исходных данных или финансирования агитации не из избирательного фонда кандидата (до его официального открытия).

Ключевой проблемой в оценке соблюдения норм законодательства о проведении предвыборной агитации было то, что положения избирательного законодательства не распространяются на лиц, осуществляющих агитацию в статусе незарегистрированных кандидатов. Даже в этих условиях, в январе 2019 года наблюдатели ОПОРЫ направили 239 обращений и заявлений в территориальные подразделения Национальной полиции Украины, касающихся нарушения кандидатами на пост президента требований законодательства.

Большинство зафиксированных случаев распространения печатных материалов без выходных данных касались агитационной деятельности Андрея Садового и Анатолия Гриценко", - сообщили они.

Среди нарушителей также называют Руслана Кошулинского (Свобода), Александра Шевченко, Илью Киву и Олега Ляшко.

Гражданская сеть ОПОРА напоминает, что в соответствии с Законом Украины "О выборах Президента Украины", предвыборная агитация кандидатов начинается со следующего дня после их регистрации ЦИК и регулируется этим Законом. А именно частью 3 статьи 59 Закона, в которой говорится о том, что печатные материалы предвыборной агитации должны содержать выходные сведения об учреждении, которое осуществило печать, или указание на использованное оборудование, их тираже, информацию об ответственных за выпуск и заказчика. А также частью 16 статьи 64 Закона, что содержит запрет производства и распространения предвыборных агитационных материалов, не содержащих этих данных.

Согласно части 2 статьи 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях, распространение (разноска, вывешивание, раздача) во время избирательного процесса печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск, или в которых такая информация указана неправильно или неполно, а также организация такого распространения - влекут за собой наложение штрафа на граждан от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.