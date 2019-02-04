ОПОРА виявила порушення законодавства у Гриценка та Тимошенко

Повідомляється, що білборди Юлії Тимошенко “Вірю в Україну” та Анатолія Гриценка “Чесних більше” не містять вихідних даних, що є порушенням законодавства про передвиборчу агітацію.

“Спостерігач ОПОРИ, під час огляду агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України в межах міста Чорткова, також зафіксував ймовірні порушення ЗУ "Про вибори Президента України“.

Це стосувалося білборду та двох сітілайтів із написом "Вірю в Україну! Юлія Тимошенко 2019“, а також двох рекламних щитів із закликом "Чесних більше. Приєднуйся до команди Анатолія Гриценка“. Розміщена на цих носіях друкована агітаційна продукція не містила вихідних даних”, — йдеться у повідомленні ОПОРИ.

Водночас у своєму загальному звіті за перший місяць 2019 року спостерігачі фіксують, що найбільшими порушниками законодавства в цій частині були Анатолій Гриценко та Андрій Садовий.

“В умовах офіційного старту виборчого процесу найпоширенішим порушенням законодавства стало виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації без вихідних даних або фінансування агітації не з виборчого фонду кандидата (до його офіційного відкриття).

Ключовою проблемою в оцінці дотримання норм законодавства щодо проведення передвиборної агітації було те, що положення виборчого законодавства не поширюються на осіб, які здійснюють агітацію в статусі незареєстрованих кандидатів. Навіть в цих умовах, у січні 2019 року спостерігачі ОПОРИ направили 239 звернень та заяв до територіальних підрозділів Національної поліції України, які стосувалися порушення кандидатами на пост президента вимог законодавства.

Більшість зафіксованих випадків розповсюдження друкованих матеріалів без вихідних даних стосувалася агітаційної діяльності Андрія Садового та Анатолія Гриценка”, — повідомили вони.

Серед порушників також називають Руслана Кошулинського (Свобода), Олександра Шевченка, Іллю Ківу та Олега Ляшка.

Громадянська мережа ОПОРА нагадує, що відповідно до Закону України “Про вибори Президента України”, передвиборча агітація кандидатів розпочинається з наступного дня після їх реєстрації ЦВК і регулюється цим Законом. А саме частиною 3 статті 59 Закону, у якій йдеться про те, що друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити вихідні відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку щодо використаного обладнання, їх тираж, інформацію про відповідальних за випуск та замовника. А також частиною 16 статті 64 Закону, яка містить заборону виготовлення та розповсюдження передвиборчих агітаційних матеріалів, що не містять цих даних.

Згідно з частиною 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.