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ОПОРА: суд обязал ТИК объявить повторные выборы в Одесской области

ОПОРА: суд обязал ТИК объявить повторные выборы в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 13288 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Одесский окружной административный суд отменил решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) по результатам выборов сельского головы в Каролино-Бугазской общине в Одесской области. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель правления гражданской сети “ОПОРА” Ольга Айвазовская, передает УНН.

“Только что Одесский окружной админсуд отменил решение ТИК об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской общине. Напоминаю, ТИК не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу. Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные”, — говорится в сообщении.

Она добавила фото решения суда, которым тот отменил решение Каролино-Бугазской сельской ТИК.

Со стороны суда пока публичная информация по этому поводу не поступала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Второй тур выборов в некоторых общинах может произойти в начале декабря — ОПОРА

Как ранее сообщалось в УНН, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборов 25 октября составила 36,88%.

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