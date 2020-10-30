Как ранее сообщалось в УНН, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборов 25 октября составила 36,88%.
ОПОРА: суд обязал ТИК объявить повторные выборы в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Одесский окружной административный суд отменил решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) по результатам выборов сельского головы в Каролино-Бугазской общине в Одесской области. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель правления гражданской сети “ОПОРА” Ольга Айвазовская, передает УНН.
“Только что Одесский окружной админсуд отменил решение ТИК об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской общине. Напоминаю, ТИК не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу. Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные”, — говорится в сообщении.
Она добавила фото решения суда, которым тот отменил решение Каролино-Бугазской сельской ТИК.
Со стороны суда пока публичная информация по этому поводу не поступала.
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