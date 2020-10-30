ОПОРА: суд зобов’язав ТВК оголосити повторні вибори на Одещині

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Одеський окружний адміністративний суд скасував рішення територіальної виборчої комісії (ТВК) щодо результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді в Одеській області. Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова правління громадянської мережі “ОПОРА” Ольга Айвазовська, передає УНН.

“Щойно Одеський окружний адмінсуд скасував рішення ТВК щодо оголошення результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді. Нагадую, ТВК не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання ОМС, на якому кандидати склали присягу. Суд зобов’язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулись та оголосити повторні”, — йдеться у повідомленні.

Вона додала фото рішення суду, яким той скасував рішення Кароліно-Бугазької сільської ТВК.

З боку суду наразі публічна інформація щодо цього не надходила.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Другий тур виборів у деяких громадах може відбутися на початку грудня — ОПОРА

Як раніше повідомлялося в УНН, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

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