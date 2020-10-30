ОПОРА: суд зобов’язав ТВК оголосити повторні вибори на Одещині

“Щойно Одеський окружний адмінсуд скасував рішення ТВК щодо оголошення результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді. Нагадую, ТВК не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання ОМС, на якому кандидати склали присягу. Суд зобов’язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулись та оголосити повторні”, — йдеться у повідомленні.

Вона додала фото рішення суду, яким той скасував рішення Кароліно-Бугазької сільської ТВК.

З боку суду наразі публічна інформація щодо цього не надходила.

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