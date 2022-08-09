Опрос: почти 14% родителей выбрали для детей офлайн-обучение

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"Большинство родителей - 62,5% выбрали для своего ребенка дистанционную форму получения образования в новом учебном году. Эти результаты соответствуют результатам нашего опроса в вопросе общего мнения родителей относительно того, стоит ли начинать очный образовательный процесс там, где это безопасно. И только 13,8% от всех родителей выбрали очное обучение в учебном заведении", – говорится в сообщении.

Справка

Участие в опросе приняли 25 230 родителей получателей образования, которые находятся в Украине.

Из них родители: школьников – 89%; воспитанников заведений дошкольного образования – 8,2%; получателей заведений профессионального высшего образования –1,2%; получателей профессионального (профессионально-технического) образования – 0,5%; заведений высшего образования – 1%.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине местные власти должны до сентября завершить подготовку школ для обеспечения офлайн-обучения, в частности оборудовать бомбоубежища.