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Опрос: почти 14% родителей выбрали для детей офлайн-обучение

Опрос: почти 14% родителей выбрали для детей офлайн-обучение

Киев • УНН

 • 173545 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Более 60% родителей считают, что новый учебный год не стоит начинать очно даже в тех учебных заведениях, где соблюдены все нормы безопасности. 13,8% родителей выбрали для детей офлайн-обучение. Такие данные опроса обнародовал на своей странице в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, передает УНН.

Цитата

"Большинство родителей - 62,5% выбрали для своего ребенка дистанционную форму получения образования в новом учебном году. Эти результаты соответствуют результатам нашего опроса в вопросе общего мнения родителей относительно того, стоит ли начинать очный образовательный процесс там, где это безопасно. И только 13,8% от всех родителей выбрали очное обучение в учебном заведении", – говорится в сообщении.

Справка

Участие в опросе приняли 25 230 родителей получателей образования, которые находятся в Украине.

Из них родители: школьников – 89%; воспитанников заведений дошкольного образования – 8,2%; получателей заведений профессионального высшего образования –1,2%; получателей профессионального (профессионально-технического) образования – 0,5%; заведений высшего образования – 1%.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине местные власти должны до сентября завершить подготовку школ для обеспечения офлайн-обучения, в частности оборудовать бомбоубежища.

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