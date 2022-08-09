Опитування: майже 14% батьків обрали для дітей офлайн-навчання

Цитата

"Більшість батьків - 62,5% обрали для своєї дитини дистанційну форму здобуття освіти у новому навчальному році. Ці результати відповідають результатам нашого опитування в запитанні щодо загальної думки батьків щодо того, чи варто розпочинати очний освітній процес там, де це безпечно. І лише 13,8% від усіх батьків обрали очне навчання в закладі освіти", – ідеться у повідомленні.

Довідка

Участь в опитуванні взяло 25 230 батьків здобувачів освіти, які перебувають в Україні.

З них батьки: школярів - 89%; вихованців закладів дошкільної освіти - 8,2%; здобувачів закладів фахової передвищої освіти -1,2%; здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти - 0,5%; закладів вищої освіти - 1%.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні місцева влада повинна до вересня завершити підготовку шкіл для забезпечення офлайн-навчання, зокрема обладнати бомбосховища.