Опрос: 57% украинцев не будут делать прививки от COVID-19, если вакцина будет платной
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Если вакцина для прививки от COVID-19 будет платной - 57% украинцев не будут делать прививки. 35% хотят вакцинироваться, даже если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает УНН.
"55% (опрошенных - ред.) готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной (40% - не готовы). В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше - 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае. Сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платной - среди молодежи и жителей Киева", - говорится в результатах опроса.
Указано, что опрос был проведен 28-30 ноября 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. В опросе приняли участие 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) и на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Напомним, Кабмин освободил вакцины от COVID-19 от НДС.
Также напомним, в течение 2021 года в Министерстве здравоохранения планируют привить 20 млн 851 тыс. украинцев от COVID-19.