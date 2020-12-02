Опитування: 57% українців не будуть робити щеплення від COVID-19, якщо вакцина буде платною

“55% (опитаних - ред.) готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною (40% - не готові). Водночас, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше – 35%, а 57% не будуть робити її у такому випадку. Прихильників безкоштовного вакцинування від коронавірусу більше серед осіб старшого віку, мешканців сіл, а платного – серед молоді і жителів Києва”, - йдеться у результатах опитування.

Вказано, що опитування було проведене 28-30 листопада 2020 року серед населення України віком від 18 років і старшого в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. У опитуванні взяли участь 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) та на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, Кабмін звільнив вакцини від COVID-19 від ПДВ.

Також нагадаємо, упродовж 2021 року у Міністерстві охорони здоров’я планують щепити 20 млн 851 тис. українців від COVID-19.