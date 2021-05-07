Опрос: 43% украинцев поддерживают решение о запрете использования и ношения георгиевской ленты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Среди украинцев 43% поддерживают решение о запрете публичного использования и ношения георгиевской ленты. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучера, пишет УНН.
Детали
В частности, против запрета публичного использования георгиевской ленты выступают 29% граждан, 16% ответили, что им безразлично, еще 13% не определились со своим отношением.
Отмечается, что в Западном и Центральном регионах большинство поддерживает это решение (64% и 47% соответственно). На Юге и Востоке поддерживают это решение по 27%, не поддерживают - 33% на Юге и 43% в Восточном регионе. Поддерживает это решение электорат всех партий, кроме ОПЗЖ.
Справка
Всеукраинский опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.
Дополнение
41% украинцев считает, что Украина должна отмечать День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.
Также последствия деятельности Иосифа Сталина как исторического деятеля, 62% украинцев оценили негативно. Деятельность Степана Бандеры положительной для Украины считают 32% граждан, столько же считают отрицательной.