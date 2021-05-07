Опитування: 43% українців підтримують рішення про заборону використання та носіння георгіївської стрічки

Деталі

Зокрема, проти заборони публічного використання георгіївської стрічки виступають 29% громадян, 16% відповіли, що їм байдуже, ще 13% не визначилися зі своїм ставленням.

Зазначається, що у Західному та Центральному регіонах більшість підтримує це рішення (64% та 47% відповідно). На Півдні та Сході підтримують це рішення по 27%, не підтримують – 33% на Півдні та 43% у Східному регіоні. Підтримують це рішення електорати усіх партій, окрім ОПЗЖ.

Довідка

Загальноукраїнське опитування було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Доповнення

41% українців вважає, що Україна має відзначати День пам’яті та примирення 8 травня, та День перемоги над нацизмом 9 травня.

Також наслідки діяльності Йосипа Сталіна як історичного діяча, 62% українців оцінили негативно. Діяльність Степана Бандери позитивною для України вважають 32% громадян, стільки ж вважають негативною.



