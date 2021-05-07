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Опитування: 43% українців підтримують рішення про заборону використання та носіння георгіївської стрічки

Опитування: 43% українців підтримують рішення про заборону використання та носіння георгіївської стрічки

Київ • УНН

 • 17965 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Серед українців 43% підтримують рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки. Про це свідчать результати опитування Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучера, пише УНН.

Деталі

Зокрема, проти заборони публічного використання георгіївської стрічки виступають 29% громадян, 16% відповіли, що їм байдуже, ще 13% не визначилися зі своїм ставленням.

Зазначається, що у Західному та Центральному регіонах більшість підтримує це рішення (64% та 47% відповідно). На Півдні та Сході підтримують це рішення по 27%, не підтримують – 33% на Півдні та 43% у Східному регіоні. Підтримують це рішення електорати усіх партій, окрім ОПЗЖ.

Довідка

Загальноукраїнське опитування було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Доповнення

41% українців вважає, що Україна має відзначати День пам’яті та примирення 8 травня, та День перемоги над нацизмом 9 травня.

Також наслідки діяльності Йосипа Сталіна як історичного діяча, 62% українців оцінили негативно. Діяльність Степана Бандери позитивною для України вважають 32% громадян, стільки ж вважають негативною.

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