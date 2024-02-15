Операция "Перун": для оправдания агрессии против Украины россияне начали активно привлекать иностранные СМИ
По данным украинской разведки, россияне начали активную фазу информационной операции "Перун" по привлечению иностранных СМИ к оправданию агрессии против Украины и освещению ситуации в выгодном для кремля свете.
На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили пять важных объектов россиян - Тарнавский
Россияне выпустили более 1000 артиллерийских снарядов и совершили 43 авиаудара по украинским позициям в оперативном районе "Таврия", но украинские военные удержали позиции и уничтожили более 500 российских военнослужащих, а также 55 единиц техники и вооружения.
"Грязная кампания" против Минобороны и ДОТ: при чем здесь фирма с сомнительной репутацией, которая пытается заблокировать тендеры по питанию для ВСУ
Сомнительная компания, которая уже попадала в скандалы, вероятно, пытается заблокировать тендеры по питанию для Вооруженных Сил Украины.
Украина будет в суде ООН доказывать нарушение рф приказа о прекращении военных действий - Кориневич
На стадии рассмотрения дела по существу Украина будет доказывать, что россия нарушила приказ Международного суда ООН о временных мерах по делу "Украина против России", продолжая военные действия в Украине после вынесения этого приказа.
Зеленский посетит Германию и Францию: встретится с Шольцом и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции
Президент Зеленский посетит Германию и Францию 16 февраля, где встретится с канцлером Шольцем и президентом Макроном, а затем выступит на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 17 февраля, где проведет встречи, в частности с вице-президентом США Камалой Харрис.
В Черновицкой области третий день ищут девочку, которая исчезла на реке
Девочку ищут почти 130 человек, среди которых 46 спасателей. Также от Главного управления привлечено 6 единиц техники, 3 плавсредства и 2 БПЛА.
Всемирный банк: потребность на восстановление Украины оценивается в 486 млрд долларов
Отчет Всемирного банка оценивает общую стоимость реконструкции и восстановления в Украине в течение следующих десяти лет в результате полномасштабного вторжения россии в 486 миллиардов долларов США.
Экс-заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в растрате имущества на более 519 млн грн в интересах Жеваго
Бывшему заместителю председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит" сообщено о подозрении в растрате более 519 млн грн, предназначенных для экс-олигарха Константина Жеваго.
В Николаеве задержали инженера, который готовился передать спецслужбам рф и Ирана технологии военного кораблестроения
Украинские спецслужбы задержали инженера-конструктора, который планировал передать проекты военных кораблей в россию и Иран, чтобы помочь их военно-морской промышленности.
Норвегия будет обучать украинских морпехов проводить операции с малыми катерами
Норвегия с весны начнет учебный курс для украинских морских пехотинцев по проведению операций с малыми лодками.