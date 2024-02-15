Операція "Перун": для виправдання агресії проти України росіяни почали активно залучати іноземні ЗМІ
Київ • УНН
За даними української розвідки, росіяни розпочали активну фазу інформаційної операції "Перун" із залучення іноземних ЗМІ до виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації у вигідному для кремля світлі.
росіяни почали реалізувати активну фазу інформаційної операції "Перун". Про це повідомляє Головне управління розвідки, передає УНН.
Деталі
Головне управління розвідки Міноборони інформує про початок активної фази інформаційної операції держави-агресора росії під назвою "Перун".
Як повідомляють у ГУР, у межах цієї операції ворог планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для кремля позицій.
У Франції розкрили мережу російської пропаганди, що транслювала дезінформацію про війну в Україні на понад 200 інфоресурсів12.02.24, 23:44 • 76993 перегляди