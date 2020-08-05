Операция "Днепр": польские и украинские пограничники разоблачили банду сбытчиков нелегальных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Украинские пограничники передали информацию о движении через границу Украины и Польши группы лиц, занимавшихся незаконным изготовлением и реализацией табака. В результате - семь граждан были задержаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Украинские пограничники помогли в задержании организованной преступной группы в Польше. Операция с кодовым названием DNIEPR началась еще в июне 2019 года, когда Госпогранслужба Украины предоставила информацию о движении квалифицированных работников из-за границы Украины и Польши", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские пограничники заподозрили, что эти лица занимаются нелегальным производством табачной продукции с последующим ее сбытом на "черном рынке".
"В результате операции 28 июня в Мазовецком и Куявско-Поморском воеводствах были задержаны шесть граждан Польши и один гражданин Армении. Координацию между украинскими и польскими пограничниками осуществлял Европол", - добавили в сообщении.
Напомним, в Изюме разоблачили состав с контрафактными сигаретами, которые в том числе изготовлялись на оккупированной территории Донбасса.