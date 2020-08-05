Операція "Дніпро": польські та українські прикордонники викрили банду збувачів нелегальних сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Українські прикордонники передали інформацію про рух через кордон України та Польщі групи осіб, які займалися незаконним виготовленням та реалізацією тютюну. У результаті - сім громадян було затримано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Українські прикордонники посприяли затриманню організованої злочинної групи у Польщі. Операція з кодовою назвою DNIEPR почалася ще у червні 2019 року, коли Держприкордонслужба України надала інформацію про рух кваліфікованих працівників через кордон України та Польщі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські прикордонники запідозрили, що ці особи займаються нелегальним виробництвом тютюнової продукції з подальшим її збутом на "чорному ринку".
"У результаті операції 28 липня у Мазовецькому та Куявсько-Поморському воєводствах було затримано шістьох громадян Польщі та одного громадянина Вірменії. Координацію між українськими та польськими прикордонниками здійснював Європол", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, в Ізюмі викрили склад з контрафактними цигарками, які у тому числі виготовлялись на окупованій території Донеччини.