Операторы снова призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на топливо
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В связи с увеличением количества нелегалов на рынке топлива отечественные операторы обратились к Кабмину с просьбой перенести ставку розничного акциза топлива в основной налог. Об этом во время пресс-конференции сообщил вице-президент ПАО "Концерн Галнафтогаз" Василий Даниляк от имени Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украини", передает корреспондент УНН.
"На сегодня остается возможность для неуплаты налога, чем активно пользуются черные участники рынка. В результате существования такого налога, по ценам это ориентировочно 1,2 грн, очень большие соблазны для непрозрачных игроков на рынке, чтобы иметь конкурентное преимущество и забирать рынок за счет этого неправомерного преимущества.
Таким образом забирается большая часть рынка у "белых" компаний. Мы наблюдаем тенденцию, где рынок переходит к черным компаниям, соответственно, государственный бюджет недополучает значительную сумму денег.
Поскольку эта тенденция продолжается, наша ассоциация предложила выход из ситуации. А именно, мы предложили отменить этот розничный акцизный налог на пистолете на заправочных станциях и перенести его в базу налогообложения при импорте нефтепродуктов или при их производстве", - отметил он.
Напомним, как сообщал УНН, по словам Л.Косянчука, из-за бездействия Минфина, местные бюджеты недополучают 2 млрд грн с топливного акциза.