Операторы снова призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на топливо

"На сегодня остается возможность для неуплаты налога, чем активно пользуются черные участники рынка. В результате существования такого налога, по ценам это ориентировочно 1,2 грн, очень большие соблазны для непрозрачных игроков на рынке, чтобы иметь конкурентное преимущество и забирать рынок за счет этого неправомерного преимущества.

Таким образом забирается большая часть рынка у "белых" компаний. Мы наблюдаем тенденцию, где рынок переходит к черным компаниям, соответственно, государственный бюджет недополучает значительную сумму денег.

Поскольку эта тенденция продолжается, наша ассоциация предложила выход из ситуации. А именно, мы предложили отменить этот розничный акцизный налог на пистолете на заправочных станциях и перенести его в базу налогообложения при импорте нефтепродуктов или при их производстве", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам Л.Косянчука, из-за бездействия Минфина, местные бюджеты недополучают 2 млрд грн с топливного акциза.