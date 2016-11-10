Оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об'єднання акцизів на пальне
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У зв'язку зі збільшенням кількості нелегалів на ринку пального вітчизняні оператори звернулися до Кабміну з проханням перенести ставку роздрібного акцизу пального до основного податку. Про це під час прес-конференції повідомив віце-президент ПАТ "Концерн Галнафтогаз" Василь Даниляк від імені Асоціаціі "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Украіни", передає кореспондент УНН.
"На сьогодні лишається можливість для несплати податку, чим активно користуються чорні учасники ринку. У результаті існування такого податку, по цінах це орієнтовно 1,2 грн, дуже великі спокуси для непрозорих гравців на ринку, щоб мати конкурентну перевагу і забирати ринок за рахунок цієї неправомірної переваги.
Таким чином забирається велика частина ринку у "білих" компаній. Ми спостерігаємо тенденцію, де ринок перебігає до чорних компаній, відповідно, державний бюджет недоотримує значну суму грошей.
Оскільки ця тенденція продовжується наша асоціація запропонувала вихід з ситуації. А саме ми запропонували відмінити цей роздрібний акцизний податок на пістолеті на заправочних станціях і перенести його у базу оподаткування при імпорті нафтопродуктів або при іх виробництві", - зазначив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами Л.Косянчука, через бездіяльність Мінфіну, місцеві бюджети недоотримують 2 млрд грн з паливного акцизу.