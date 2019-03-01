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Оператор "Северного потока-2" заявил о завершении прокладки 800 км газопровода

Оператор "Северного потока-2" заявил о завершении прокладки 800 км газопровода

Киев  •  УНН

 • 17383 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что проложено более 800 километров труб "Северного потока-2". Об этом сообщается на сайте оператора, передает УНН.

"Более 800 километров труб уже уложено на морское дно в соответствии с разрешениями, полученными в Германии, Финляндии, Швеции и России", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что судно Pioneering Spirit приостановит укладку труб в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, чтобы осуществить плановые работы по другому проекту на буровой платформе в Северном море.

"В течение месяца судно вернется в Балтийское море, чтобы продолжить укладку газопровода "Северный поток‑2". Еще один период демобилизации предусмотрен позднее в текущем году", - отметил оператор.

Ранее сообщалось, что в территориальных водах Германии и Финляндии уже проложено 100 км газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал УНН, оператор "Северного потока-2" назвал единственную проблему для проекта.

Напомним, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину.

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