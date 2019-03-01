Оператор "Северного потока-2" заявил о завершении прокладки 800 км газопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что проложено более 800 километров труб "Северного потока-2". Об этом сообщается на сайте оператора, передает УНН.
"Более 800 километров труб уже уложено на морское дно в соответствии с разрешениями, полученными в Германии, Финляндии, Швеции и России", - говорится в сообщении.
В то же время, отмечается, что судно Pioneering Spirit приостановит укладку труб в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, чтобы осуществить плановые работы по другому проекту на буровой платформе в Северном море.
"В течение месяца судно вернется в Балтийское море, чтобы продолжить укладку газопровода "Северный поток‑2". Еще один период демобилизации предусмотрен позднее в текущем году", - отметил оператор.
Ранее сообщалось, что в территориальных водах Германии и Финляндии уже проложено 100 км газопровода "Северный поток-2".
Как сообщал УНН, оператор "Северного потока-2" назвал единственную проблему для проекта.
Напомним, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину.