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Оператор "Північного потоку-2" заявив про завершення прокладання 800 км газопроводу

Оператор "Північного потоку-2" заявив про завершення прокладання 800 км газопроводу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Компанія-оператор Nord Stream 2 AG заявила, що прокладено понад 800 кілометрів труб "Північного потоку-2". Про це повідомляється на сайті оператора, передає УНН.

"Більше 800 кілометрів труб вже укладено на морське дно відповідно до дозволів, отриманими в Німеччині, Фінляндії, Швеції та Росії", - йдеться в повідомленні.

У той же час, наголошується, що судно Pioneering Spirit призупинить укладання труб у виключній економічній зоні (ВЕЗ) Швеції, щоб здійснити планові роботи по іншому проекту на буровій платформі в Північному морі.

"Протягом місяця судно повернеться в Балтійське море, щоб продовжити укладання газопроводу "Північний потік-2". Ще один період демобілізації передбачений пізніше в поточному році", - зазначив оператор.

Раніше повідомлялося, що в територіальних водах Німеччини і Фінляндії вже прокладено 100 км газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляв УНН, оператор "Північного потоку-2" назвав єдину проблему для проекту.

Нагадаємо, російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну.

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