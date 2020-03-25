Оператор ГТС Украины присоединится к платформе GSA на правах оператора-члена

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73631 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 86921 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 99789 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 96896 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106722 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92606 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103625 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106146 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131155 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130360 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 марта, 18:57 • 107781 просмотра
Актуальное
Оператор ГТС Украины присоединится к платформе GSA на правах оператора-члена

Оператор ГТС Украины присоединится к платформе GSA на правах оператора-члена

Киев  •  УНН

 • 16631 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Оператор платформы GSA и украинский оператор газотранспортной системы ООО "Оператор ГТС Украины" заключили соглашение о проведении распределения мощностей на точках соединения Польша-Украина через платформу GSA. Об этом говорится в сообщении на сайте ОГТСУ, передает УНН.

Так, сообщается, что первыми коммерческими аукционами будут аукционы годовой мощности на газовый год 2020/2021, которые будут проводиться в соответствии с требованиями Европейского Сетевого Кодекса о механизмах распределения мощностей в газотранспортных системах и календаря аукционов ENTSOG.

Участники рынка смогут забронировать мощность на точках соединения Польша-Украина на газовый год 2020/2021, приняв участие в аукционе годового продукта, запланированном на 6 июля, а также в следующих аукционных процедурах для квартальных, месячных и краткосрочных продуктов. Информация о графике и детали продукта будут размещены на веб-сайте платформы GSA в разделе Календарь аукционов.

Напомним, на этой неделе Оператор ГТС Украины осуществил первый транзит газа между двумя европейскими странами по маршруту "Венгрия - Словакия".

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