Оператор ГТС Украины присоединится к платформе GSA на правах оператора-члена
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Оператор платформы GSA и украинский оператор газотранспортной системы ООО "Оператор ГТС Украины" заключили соглашение о проведении распределения мощностей на точках соединения Польша-Украина через платформу GSA. Об этом говорится в сообщении на сайте ОГТСУ, передает УНН.
Так, сообщается, что первыми коммерческими аукционами будут аукционы годовой мощности на газовый год 2020/2021, которые будут проводиться в соответствии с требованиями Европейского Сетевого Кодекса о механизмах распределения мощностей в газотранспортных системах и календаря аукционов ENTSOG.
Участники рынка смогут забронировать мощность на точках соединения Польша-Украина на газовый год 2020/2021, приняв участие в аукционе годового продукта, запланированном на 6 июля, а также в следующих аукционных процедурах для квартальных, месячных и краткосрочных продуктов. Информация о графике и детали продукта будут размещены на веб-сайте платформы GSA в разделе Календарь аукционов.
Напомним, на этой неделе Оператор ГТС Украины осуществил первый транзит газа между двумя европейскими странами по маршруту "Венгрия - Словакия".