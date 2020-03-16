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Україна вперше здійснила транзит газу між європейськими країнами

Україна вперше здійснила транзит газу між європейськими країнами

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Оператор ГТС України здійснив перший транзит газу між двома європейськими країнами по маршруту "Угорщина – Словаччина". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.

"Оператор ГТС України протранзитував перші обсяги газу між двома європейським країнами. Відомий німецький енергетичний трейдер замовив транспортування природного газу через Україну по маршруту "Угорщина – Словаччина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що облік газу здійснювався в енергетичних одиницях.

"Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами східної Європи та дасть можливість додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва "Північного Потоку-1" вже не використовуються у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Наразі відкриті консультації по створенню єдиної віртуальної точки на українсько-польському кордоні.

Нагадаємо, через газотранспортну систему України у лютому 2020 року транзитом пройшло 3,9 млрд куб. м природного газу.

Це на 47% менше за аналогічний місяць минулого року та на 56% більше за показник січня місяця 2020 року.

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