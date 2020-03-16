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Украина впервые осуществила транзит газа между европейскими странами

Украина впервые осуществила транзит газа между европейскими странами

Киев  •  УНН

 • 12181 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Оператор ГТС Украины осуществил первый транзит газа между двумя европейскими странами по маршруту "Венгрия - Словакия". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

"Оператор ГТС Украины протранзитировал первые объемы газа между двумя европейским странами. Известный немецкий энергетический трейдер заказал транспортировку природного газа через Украину по маршруту "Венгрия - Словакия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учет газа осуществлялся в энергетических единицах.

"Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и позволит дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства "Северного Потока-1" уже не используются в полном объеме", - говорится в сообщении.

Сейчас открыты консультации по созданию единой виртуальной точки на украинском-польской границе.

Напомним, через газотранспортную систему Украины в феврале 2020 года транзитом прошло 3,9 млрд куб. м природного газа.

Это на 47% меньше за аналогичный месяц прошлого года и на 56% больше показателя января месяца 2020 года.

Украинские Национальные Новости

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