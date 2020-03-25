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Оператор ГТС України приєднається до платформи GSA на правах оператора-члена

Оператор ГТС України приєднається до платформи GSA на правах оператора-члена

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Оператор платформи GSA та український оператор газотранспортної системи ТОВ “Оператор ГТС України” уклали угоду щодо проведення розподілу потужностей на точках з’єднання Польща-Україна через платформу GSA. Про це йдеться в повідомленні на сайті ОГТСУ, передає УНН.

Так, повідомляється, що першими комерційними аукціонами будуть аукціони річної потужності на газовий рік 2020/2021, які проводитимуться відповідно до вимог Європейського Мережевого Кодексу щодо механізмів розподілу потужностей у газотранспортних системах та календаря аукціонів ENTSOG.

Учасники ринку зможуть забронювати потужність на точках з’єднання Польща-Україна на газовий рік 2020/2021, взявши участь в аукціоні річного продукту, запланованому на 6 липня, а також у наступних аукціонних процедурах для квартальних, місячних і короткострокових продуктів. Інформація про графік та деталі продукту будуть розміщені на веб-сайті платформи GSA в розділі Календар аукціонів.

Нагадаємо, цього тижня Оператор ГТС України здійснив перший транзит газу між двома європейськими країнами по маршруту "Угорщина – Словаччина". 

Українські Національні Новини

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