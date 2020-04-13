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Актуальное
Оператор ГТС начал переводить станции на закрытый режим из-за коронавируса

Оператор ГТС начал переводить станции на закрытый режим из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 8276 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Оператор ГТС Украины перевел на закрытый режим работы компрессорную станцию "Диканька". Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ, передает УНН.

"Оператор ГТС перевел на закрытый режим работы узловую компрессорную станцию (КС) "Диканька", которая обеспечивает транспортировку газа от газодобывающих предприятий в Полтавской, Сумской и Харьковской областях - от региона с основными газовыми месторождениями Украины", - сообщили в пресс-службе.

Так, сообщается, что закрытый режим функционирования станции предусматривает организацию работы персонала вахтовым методом с полной изоляцией от внешних социальных контактов.

"Чтобы не допустить массового одновременного инфицирования коллективов на производственных объектах, компания подготовила их к работе в закрытом режиме. Учитывая степень распространения коронавируса в каждом из регионов и оптимальные режимы работы ГТС были определены 7 приоритетных компрессорных станций, которые при необходимости будут изолированы в первую очередь", - говорится в сообщении ОГТСУ.

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что оператор моделирует работу ГТС при различных сценариях потенциального заражения инфекцией работников и готов эффективно отработать любое развитие событий.

"Если все другие КС, обеспечивающие транзит, - взаимозаменяемы, то Диканька является ключевой в цепи добычи газа, от ее надежной работы зависит большая часть газодобывающих предприятий Украины. Поэтому, действуя на опережение, мы приняли решение уже сейчас перевести ее в закрытый режим, чтобы гарантировать стабильную работу станции и снизить вероятность заражения членов коллектива коронавирусной инфекцией. Отдельно благодарю каждого нашего работника за понимание и сознательность", - прокомментировал он.

Также отмечается, что ГТС Украины имеет значительный запас маневренной мощности для перекачки газа магистральными газопроводами, который в разы превышает нынешние потребности. С начала этого года для транспортировки текущих объемов природного газа использовалось 15 компрессорных станций из 57 имеющихся в системе, остальные станции - в резерве и готовы к пуску при первой необходимости.

Как сообщал УНН, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что даже в условиях меньших поставок газа Газпромом в Европу по территории Украины во время пандемии коронавируса, платить Украине будут ту стоимость, которая была изначально забронирована".

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