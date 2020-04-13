Оператор ГТС почав переводити станції на закритий режим через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Оператор ГТС України перевів на закритий режим роботи компресорну станцію “Диканька”. Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ, передає УНН.
“Оператор ГТС перевів на закритий режим роботи вузлову компресорну станцію (КС) "Диканька“, яка забезпечує транспортування газу від газовидобувних підприємств в Полтавській, Сумській та Харківській областях — від регіону з основними газовими родовищами України”, — повідомили в пресслужбі.
Так, повідомляється, що закритий режим функціонування станції передбачає організацію роботи персоналу вахтовим методом з повною ізоляцією від зовнішніх соціальних контактів.
“Щоб не допустити масового одночасного інфікування колективів на виробничих об’єктах, компанія підготувала їх до роботи в закритому режимі. Враховуючи ступінь поширення коронавірусу в кожному з регіонів та оптимальні режими роботи ГТС було визначено 7 пріоритетних компресорних станцій, які при необхідності будуть ізольовані першочергово”, — йдеться в повідомленні ОГТСУ.
Гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон зазначив, що оператор моделює роботу ГТС при різних сценаріях потенційного зараження інфекцією працівників і готовий ефективно відпрацювати будь-який розвиток подій.
“Якщо всі інші КС, які забезпечують транзит, — взаємозамінні, то Диканька є ключовою в ланцюгу видобутку газу, від її надійної роботи залежать велика частина газовидобувних підприємств України. Тому, діючи на випередження, ми прийняли рішення вже зараз перевести її в закритий режим, щоб гарантувати стабільну роботу станції та знизити ймовірність зараження членів колективу коронавірусною інфекцією. Окремо, дякую кожному нашому працівнику за розуміння та свідомість” — прокоментував він.
Також зазначається, що ГТС України має значний запас маневреної потужності для перекачування газу магістральними газопроводами, який в рази перевищує теперішні потреби. З початку цього року для транспортування поточних обсягів природного газу використовувалось 15 компресорних станцій з 57 наявних в системі, решта станцій — в резерві та готові до пуску при першій необхідності.
Як повідомляв УНН, раніше голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що навіть за умов меншого постачання газу Газпромом до Європи територією України під час пандемії коронавірусу, платити Україні будуть ту вартість, яка була початково заброньована".