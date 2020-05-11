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Оператор Baltic Pipe получил все разрешения для прокладки газопровода

Киев • УНН

 • 30073 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Власти Швеции одобрили строительство газопровода Baltic Pipe своей территорией в Балтийском море, по которому в Польшу будут доставлять газ, на замену российскому. Таким образом, завершен процесс получения разрешений на строительство для всех участков проекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора газопровода, польской компании Gaz-System.

Оператор Baltic Pipe получил все разрешения для прокладки газопровода

"7 мая 2020 года правительство Швеции одобрило строительство газопровода Baltic Pipe на территории Швеции в Балтийском море. Разрешение на прокладку газопровода, который выдало Министерство предпринимательства и инноваций Швеции, завершает процесс получения разрешений на строительство для всех участков проекта Балтийского трубопровода в каждой из стран, через которые он будет проходить. Ранее в Польше и Дании было получено полный набор административных разрешений. Длина трубопровода на шведской территории составит примерно 85 километров", - говорится в сообщении.

Указано, что подводная часть, которую построят на дне Балтийского моря, пройдет через три страны: Данию, Польшу и Швецию. Ее протяженность - около 275 километров.

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"Это решение свидетельствует о том, что правительство Швеции признает важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского Союза в контексте усиления сотрудничества между странами ЕС, а также, прежде всего, независимости от поставок природного газа из России", - сказал президент Gaz-System Томаш Степинь.

Сообщается, что строительство газопровода планируется начать во второй половине текущего года. Сначала подготовят строительные площадки в Польше и Дании и начнут строительство тоннелей.

"Во второй половине года ожидается начало строительства в море, то есть начнут собирать данные о маршруте трубопровода. Корабли, которые создадут основу для прокладки газопровода, появятся в Балтийском море в первой половине следующего года. Прокладка самого газопровода начнется летом 2021 года. Плановая дата ввода в эксплуатацию газопровода - октябрь 2022 года", - указано в сообщении.

Напомним, в феврале 2019 года сейм Польши ратифицировал строительство Baltic Pipe.

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