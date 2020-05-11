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Оператор Baltic Pipe отримав усі дозволи для прокладки газопроводу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Влада Швеції схвалила будівництво газопроводу Baltic Pipe своєю територією у Балтійському морі, по якому до Польщі доставлятимуть газ, на заміну російському. Таким чином, завершено процес отримання дозволів на будівництво для всіх ділянок проекту. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу оператора газопроводу, польської компанії Gaz-System.

Оператор Baltic Pipe отримав усі дозволи для прокладки газопроводу

“7 травня 2020 року уряд Швеції схвалив будівництво газопроводу Baltic Pipe на території Швеції в Балтійському морі. Дозвіл на прокладку газопроводу, який видало Міністерство підприємництва та інновацій Швеції, завершує процес отримання дозволів на будівництво для всіх ділянок проекту Балтійського трубопроводу в кожній із країн, через які він буде проходити. Раніше в Польщі та Данії було отримано повний набір адміністративних дозволів. Довжина трубопроводу на шведській території становитиме приблизно 85 кілометрів”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що підводна частина, яку побудують на дні Балтійського моря, проходитиме через три країни: Данію, Польщу та Швецію. Її протяжність - близько 275 кілометрів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща планує через три роки стати незалежною від російського газу

“Це рішення свідчить про те, що уряд Швеції визнає важливість проекту не лише для Польщі та Данії, але і для всього Європейського Союзу в контексті посилення співпраці між країнами ЄС, а також, перш за все, незалежності від поставок природного газу з Росії”, - сказав президент Gaz-System Томаш Стєпінь.

Повідомляється, що будівництво газопроводу планують почати у другій половині поточного року. Спершу підготують будівельні майданчики у Польщі та Данії і почнуть будівництво тунелів.

“У другій половині року очікується початок будівництва у морі, тобто почнуть збирати дані щодо маршруту трубопроводу. Кораблі, що створять підґрунтя для прокладки газопроводу, з'являться в Балтійському морі в першій половині наступного року. Прокладання самого газопроводу розпочнеться влітку 2021 року. Планова дата введення в експлуатацію газопроводу - жовтень 2022 року”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому 2019 року сейм Польщі ратифікував будівництво Baltic Pipe.

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