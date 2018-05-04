Оперативная сводка объединенных сил: боевики совершили 24 обстрелы позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. За прошедшие сутки, 3 мая, и ночью текущих суток ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались преимущественно на Донецком, Светлодарском и Мариупольском направлениях. Украинские подразделения вели активную оборону. Боевики 24 раза применили артиллерию и минометы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
“За прошедшие сутки 21 раз, а ночью 4 мая 3 раза российско-террористические войска применяли запрещенное оружие вблизи населенных пунктов: Светлодарск, Луганское, Троицкое, Причепиловка, Новотошковское, Зайцево, Крымское, Каменка, Талаковка. В результате ведения активной обороны наши подразделения нанесли оккупантам потери. По данным разведки 2 убитых и 3 раненых”, — указано в сообщении.
Во время боевых действий за прошедшие сутки и по состоянию на 7 утра 4 мая 2018 украинские военнослужащие потерь не понесли.