Оперативная сводка объединенных сил: боевики совершили 24 обстрелы позиций украинских военных

“За прошедшие сутки 21 раз, а ночью 4 мая 3 раза российско-террористические войска применяли запрещенное оружие вблизи населенных пунктов: Светлодарск, Луганское, Троицкое, Причепиловка, Новотошковское, Зайцево, Крымское, Каменка, Талаковка. В результате ведения активной обороны наши подразделения нанесли оккупантам потери. По данным разведки 2 убитых и 3 раненых”, — указано в сообщении.

Во время боевых действий за прошедшие сутки и по состоянию на 7 утра 4 мая 2018 украинские военнослужащие потерь не понесли.