Оперативне зведення об’єднаних сил: бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Упродовж минулої доби, 3 травня, та вночі поточної доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали переважно на Донецькому, Світлодарському та Маріупольському напрямках. Українські підрозділи вели активну оборону. Бойовики 24 рази застосували артилерію та міномети. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
“За минулу добу 21 раз, а вночі 4 травня 3 рази російсько-терористичні війська застосовували заборонену зброю поблизу населених пунктів:Світлодарськ, Луганське, Троїцьке, Причепілівка, Новотошківське, Зайцеве, Кримське, Кам’янка, Талаківка. В результаті ведення активної оборони наші підрозділи нанесли окупантам втрат. За даними розвідки 2 вбитих та 3 поранених”, — вказано у повідомленні.
Під час бойових дій за минулу добу та станом на 7 ранку 4 травня 2018 року українські військовослужбовці втрат не зазнали.